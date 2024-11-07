Трех участников беспорядков в махачкалинском аэропорту осудили на Ставрополье

Суд определился с наказанием для трех погромщиков из Дагестана за участие в беспорядках в аэропорту. Они произошли в столице республики осенью позапрошлого года.

Суд в Ставропольском крае назначил наказание для трех мужчин, принимавших участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом информирует краевая прокуратура.

"Гамзат Исаков, Махмуд Джаватханов, Абдулбасир Атавов признаны виновными, в зависимости от роли каждого, по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)"

– пресс-служба надзорного ведомства

Им предстоит провести в колонии общего режима по меньшей мере 8 лет.

Напомним, в октябре 2023 года толпа людей ворвалась в здание махачкалинского аэропорта с целью найти людей, прилетевших на самолете из Израиля. Имуществу воздушной гавани был причинен ущерб на сумму более двух десятков миллионов рублей.