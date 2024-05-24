Последовательниц экстремистской организации будут судить в Карачаево-Черкесии

В КЧР стали фигурантами уголовного дела две жительницы республики. Они были членами местного подразделения запрещенной в России организации.

Суд в Карачаево-Черкесии приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении двух женщин, которые обвиняются в экстремистской деятельности. Об этом поведали 28 января в региональном управлении СКР.

Следствие установило, что фигурантки активным образом участвовали в деятельности местного подразделения "Свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ).

Как отмечается, они занимались организацией собраний и богослужений.