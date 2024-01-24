Мужчине дали срок за создание экстремистской организации в Карачаево-Черкесии

Суд определился с наказанием для жителя КЧР, создавшего ячейку экстремистской организации в регионе. Он получил условный срок.

В Карачево-Черкесии вынесли приговор мужчине, выступившему создателем ячейки экстремистской организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ). Об этом сказано в сообщении, размещенном на портале СУ СКР по региону.

"Приговором суда виновный осужден к условному лишению свободы, лишению права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных религиозных организаций и ограничению свободы"

– СУСК

Установлено, что фигурант был осведомлен о запретном статусе организации на территории России, но при этом все равно организовывал в Зеленчукском и Урупском районах КЧР работу местного подразделения.