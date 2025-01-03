Вестник Кавказа

Экс-глава отдела полиции стал фигурантом дела о взятке и вымогательстве в КЧР

Экс-глава отдела полиции стал фигурантом дела о взятке и вымогательстве в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горсуд Черкесска займется рассмотрением дела в отношении экс-правоохранителя. Мужчину обвиняют в получении крупной взятки и вымогательстве.

В Карачаево-Черкесии будут судить бывшего сотрудника правоохранительных органов республики, которого подозревают в получении крупной взятки и вымогательстве. Об этом информирует объединенная пресс-службе судов КЧР.

Установлено, что осенью 2021 года мужчина, который на тот момент занимал должность начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД КЧР, узнал о серии преступлений, совершенной тремя местными жителями.

Правоохранитель встретился с одной из предполагаемых участниц этого преступного сообщества и наткнулся у нее в телефоне на электронный кошелек с криптовалютой, на котором была сумма, эквивалентная 1,8 млн рублей.

После этого он стал требовать от нее перевести ему все деньги, угрожая завести уголовное дело. Испугавшись, женщина перевела ему всю сумму.

Рассмотрением дела в отношении экс-правоохранителя займется горсуд Черкесска.

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