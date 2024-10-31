Вестник Кавказа

Следователи выявили три возможные причины взрыва газа в Черкесске

Следователи выявили три возможные причины взрыва газа в Черкесске
© Фото: скриншот видео МЧС России
Взрыв газа в доме в Черкесске мог произойти по трем причинам. Подробности следствия рассказали в СК по КЧР.

Следствие о взрыве газа в одном из жилых домов Черкесска продолжается. Сотрудники СК рассматривают несколько возможных причин, которые привели к обрушению здания и смерти нескольких человек 31 октября 2024 года, рассказал глава ведомства по КЧР Николай Щепкин.

"Отрабатываются три версии произошедшего: взрыв газовоздушной смеси в результате утечки бытового газа из-за неисправности газового оборудования; взрыв газовоздушной смеси в результате утечки газа из-за неосторожного обращения с внутриквартирным газовым оборудованием"

- Николай Щепкин

Также рассматривается версия умышленной порчи газового оборудования, передал он в разговоре с ТАСС.

Следователи выяснили, что причиной обрушения точно не мог стать умышленный подрыв здания при помощи опасных смесей, так как в ходе расчистки места происшествия их следов найдено не было.

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