Вестник Кавказа

В Черкесске прогремел взрыв газа, есть жертва

В Черкесске прогремел взрыв газа, есть жертва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в столице Карачаево-Черкесии Черкесске прогремел взрыв – сдетонировала газовоздушная смесь в одном из жилых домов, разрушены два этажа, есть жертва.

Сегодня утром в многоквартирном доме в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесске на улице Лободина прогремел взрыв, разрушены верхние этажи здания, сообщили в оперативных службах региона.

"По предварительной информации, на верхних этажах многоквартирного дома произошел хлопок газа. Он привел к разрушениям квартир на уровне двух верхних этажей"

- МЧС региона

К сожалению, не обошлось без жертв – по предварительным данным, погиб один человек, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС по региону.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия происшествия, из дома эвакуировано около 50 жильцов, на месте чрезвычайного происшествия работают 67 сотрудников МЧС  и 22 единицы техники, - говорится в сообщении. 

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