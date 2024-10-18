Вестник Кавказа

Женщина погибла на трассе "Черкесск-Домбай"

Женщина погибла на трассе "Черкесск-Домбай"
© Фото: скриншот из видео МВД КЧР
Водитель "Лады" погибла после наезда на ограждение на дороге. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Участок дороги не был аварийным.

В Карачаево-Черкесии водитель "Лады" погибла в результате ДТП, сообщает пресс-служба республиканского ДТП.

Женщина на трассе "Черкесск-Домбай" не справилась с управлением и наехала на ограждение. Затем машина вылетела с дороги и перевернулась.

От полученных повреждений водитель умерла в больнице. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Автоинспекторы заявляют, что участок дороги не был аварийным.

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