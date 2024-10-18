Женщина погибла на трассе "Черкесск-Домбай"

Водитель "Лады" погибла после наезда на ограждение на дороге. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Участок дороги не был аварийным.

В Карачаево-Черкесии водитель "Лады" погибла в результате ДТП, сообщает пресс-служба республиканского ДТП.

Женщина на трассе "Черкесск-Домбай" не справилась с управлением и наехала на ограждение. Затем машина вылетела с дороги и перевернулась.

От полученных повреждений водитель умерла в больнице. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Автоинспекторы заявляют, что участок дороги не был аварийным.