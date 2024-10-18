Вестник Кавказа

Группа подростков попала в ДТП с фурой на Ставрополье

ДТП в Ставропольском крае
© Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья
Четыре подростка пострадали в аварии, произошедшей на Ставрополье. Всех их доставили в больницу.

В Ставропольским крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сказано в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на дороге Минводы – Кисловодск.

"В результате автоаварии 18-летний водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров были доставлены в больницу города Ессентуки с различными травмами"

– пресс-служба ГАИ

В аварии пострадали 16-летний, 17-летний и 18-летний пассажиры.

Согласно предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковой машины, обладающим опытом езды менее шести месяцев. Он въехал в ехавшую впереди фуру, после чего она угодила в кювет.

Ведется расследование.

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