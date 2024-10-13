Подросток погиб под колесами поезда в Пятигорске

Поезд наехал на мальчика на железнодорожном переходе. В результате столкновения подросток погиб.
В Пятигорске электропоезд сбил насмерть подростка на железнодорожном переходе. Об этом рассказали в Западном МСУ на транспорте СКР.
Трагедия случилась накануне.
"Днем 19.10.2024 на 26 км перегона Лермонтовская – Пятигорск на регулируемом пешеходном переходе электропоездом смертельно травмирован молодой человек. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия"
– пресс-служба
Заведено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.