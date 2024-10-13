Вестник Кавказа

Подросток погиб под колесами поезда в Пятигорске

Подросток погиб под колесами поезда в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поезд наехал на мальчика на железнодорожном переходе. В результате столкновения подросток погиб.

В Пятигорске электропоезд сбил насмерть подростка на железнодорожном переходе. Об этом рассказали в Западном МСУ на транспорте СКР.

Трагедия случилась накануне.

"Днем 19.10.2024 на 26 км перегона Лермонтовская – Пятигорск на регулируемом пешеходном переходе электропоездом смертельно травмирован молодой человек. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия"

– пресс-служба

Заведено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

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