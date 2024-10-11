Тренер отправится в колонию из-за гибели юных велосипедистов на Ставрополье

На Ставрополье осудили фигуранта дела о гибели детей-велосипедистов. Трое ребят стали жертвами аварии, произошедшей более года назад.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении тренера спортшколы, ученики которой погибли в ДТП. Об этом сказано в заявлении регионального управления СКР.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима"

– пресс-служба управления

Тренер признана виновной по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Ей также на два года запретили заниматься работой, связанной с воспитанием детей школьного и дошкольного возраста.

Что произошло?

Летом прошлого года на автодороге под Пятигорском водитель фуры наехал на ехавших на велосипедах юных спортсменов. Жертвами ДТП стали дети 11, 12 и 13 лет.