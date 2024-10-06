Вестник Кавказа

ДТП со скорой произошло в Ставрополе – есть раненые

ДТП со скорой произошло в Ставрополе – есть раненые
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Несколько человек пострадали в аварии со скорой помощью, которая случилась сегодня в Ставрополе. ДТП произошло на перекрестке, на который скорая выехала на красный свет.

Медики получили травмы, когда машина скорой, в которой они ехали, опрокинулась от столкновения с легковым автомобилем. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

В дорожной полиции уточнили, что авария случилась сегодня вечером, примерно в полвосьмого. Местом событий стал регулируемый, то есть снабженный светофорами, перекресток.

Как рассказал водитель скорой, его машина двигалась с включенными маячками и сиреной. В какой-то момент он выехал на перекресток, где горел красный свет. Там реанимобиль врезался в легковушку "Киа".

Пострадали в результате автоинцидента трое: двое пассажиров медицинской машины, оба фельдшеры, а также водитель легкового авто.

Дорожные полицейские выясняют детали ЧП, а также устанавливают, кто из водителей и насколько ответственен за произошедшее.

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ДТП со скорой произошло в Ставрополе – есть раненые
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
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