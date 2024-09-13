За субботу в Акмолинской области насчитали больше двух тысяч ДТП

Минувшая суббота в Акмолинской области Казахстана стала настоящим "днем жестянщика" – из-за резкого ухудшения погоды по области произошло почти 2,5 тыс аварий, к счастью, без пострадавших нет.

Минувшая суббота выдалась крайне напряженной для казахстанских патрульных служб – причиной стало резкое ухудшение метеоусловий, которое привело к более чем 2400 ДТП на дорогах – при этом ни в одном из них не пострадали люди, сообщили в МВД Казахстана.

Весь день акмолинские патрульные работали в усиленном режиме из-за сложной метеорологической обстановки. Однако от дорожных аварий не спасло даже ограничение движения на нескольких трассах области, передает Sputnik Казахстан.

"Одно из значительных происшествий произошло на 155-м км автодороги Астана — Петропавловск. 34-летний водитель грузовика Mercedes не учел сложные погодные условия и, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и столкнулся с криволинейным брусом. К счастью, пострадавших в этом инциденте не было. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали помощь в обеспечении безопасности дорожного движения во время подъема грузовика"

- МВД Казахстана

Непогода продолжится и завтра - "КазАвтоЖол" уже предупредил водителей о дожде и мокром снеге, причем не только в Акмолинской, но и в Абайской, Улытауской, Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.