Движение поездов в Акмолинской области пошло в штатном режиме

Минувшим вечером в в Акмолинской области Казахстана сошел с рельсов грузовой поезд, сообщили в в национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).
"На станции Сурган участка Есиль – Кушмурун допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда"
- КТЖ
Устранять последствия крушения были направлены восстановительные поезда, для расследования причин происшествия на место крушения была направлена специальная комиссия, - уточнили в пресс службе "Казахстан темир жолы", передает Sputnik Казахстан.
В течение ночи железнодорожники оперативно ликвидировали последствия схода состава, открыв движение поездов по станции Сурган в штатном режиме.
В ремонтных работах были задействованы два восстановительных поезда станций Есиль и Тобол, пять единиц техники и 96 человек. Несмотря на ночное время, работа специалистов не останавливалась, - добавили в компании.