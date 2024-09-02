Вестник Кавказа

Движение поездов в Акмолинской области пошло в штатном режиме

Движение поездов в Акмолинской области пошло в штатном режиме
© Фото: пресс-служба АО “Казахстан темир жолы“
Казахстанским железнодорожникам удалось оперативно ликвидировать последствия схода с рельсов грузового состава в Акмолинской области, произошедшего накануне – движение по станции Сурган восстановлено.

Минувшим вечером в в Акмолинской области Казахстана сошел с рельсов грузовой поезд, сообщили в в национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"На станции Сурган участка Есиль – Кушмурун допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда"

- КТЖ

Устранять последствия крушения были направлены восстановительные поезда, для расследования причин происшествия на место крушения была направлена специальная комиссия, - уточнили в пресс службе "Казахстан темир жолы", передает Sputnik Казахстан.

В течение ночи железнодорожники оперативно ликвидировали последствия схода состава, открыв движение поездов по станции Сурган в штатном режиме.

В ремонтных работах были задействованы два восстановительных поезда станций Есиль и Тобол, пять единиц техники и 96 человек. Несмотря на ночное время, работа специалистов не останавливалась, - добавили в компании.

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