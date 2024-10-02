Спасатели Казахстана справились с огнем в Карагандинской области

Казахстанские огнеборцы справились с мощным степным пожаром, охватившем часть Карагандинской и Павлодарской областей, сообщили в МЧС Казахстана.
"Несмотря на сильный порывистый ветер и большую площадь пожара, спасатели защитили и не допустили распространение огня на 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где имеется 33 тыс голов скота и проживают более 1,5 тыс человек"
- МЧС Казахстана
Точную площадь лесного пожара и оценить нанесенный им ущерб еще предстоит установить, но главное – то, что спасатели не дали огню перекинуться на территорию лесного фонда Кувского хозяйства в районе села Егиндибулак, иначе последствия пожара были бы ужасающими, передает Sputnik Казахстан.
Напомним, степной пожар на территории Каркаралинского района Карагандинской области вспыхнул 6 октября, за короткое время из-за сильного ветра площадь охваченной огнем степи выросла с 3 тыс до 45 тыс га, огонь распространился и на территорию соседней Павлодарской области, но там его удалось достаточно быстро локализовать.