Спасатели Казахстана справились с огнем в Карагандинской области

Почти трое суток понадобилось казахстанским огнеборцам, чтобы потушить масштабный степной пожар в Карагандинской области, охвативший 45 тысяч гектаров степи и грозящий перекинуться на лесной фонд.

Казахстанские огнеборцы справились с мощным степным пожаром, охватившем часть Карагандинской и Павлодарской областей, сообщили в МЧС Казахстана.

"Несмотря на сильный порывистый ветер и большую площадь пожара, спасатели защитили и не допустили распространение огня на 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где имеется 33 тыс голов скота и проживают более 1,5 тыс человек"

- МЧС Казахстана

Точную площадь лесного пожара и оценить нанесенный им ущерб еще предстоит установить, но главное – то, что спасатели не дали огню перекинуться на территорию лесного фонда Кувского хозяйства в районе села Егиндибулак, иначе последствия пожара были бы ужасающими, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, степной пожар на территории Каркаралинского района Карагандинской области вспыхнул 6 октября, за короткое время из-за сильного ветра площадь охваченной огнем степи выросла с 3 тыс до 45 тыс га, огонь распространился и на территорию соседней Павлодарской области, но там его удалось достаточно быстро локализовать.