Вестник Кавказа

Степной пожар в Казахстане набирает силу

Степной пожар в Казахстане набирает силу
© Фото: МЧС Казахстана
В Казахстане на границе Карагандинской и Павлодарской областей страны разрастается степной пожар, площадь горения сухой травы выросла до 45 тысяч гектаров, однако локализовать распространение огня удалось только в Павлодарской области.

Степной пожар на границе Карагандинской и Павлодарской областей в Казахстане разрастается – с 3 тыс га он вырос до 45 тыс га, особенно сильно полыхает в Карагандинской области - сухая трава здесь пылает на 35 тыс га открытой территории, пожар на 10 тыс га в Павлодарской области локализован.

"В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС и МИО Карагандинской области в количестве 386 человек, 64 ед. техники, воздушные суда МЧС и МО РК. Силы и средства, задействованные на тушение природного пожара, разделены на 4 боевых участка"

- МЧС Казахстана

Огнеборцы наращивают силы и средства Национальной гвардии, Кувского лесничества, МИО, ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей, а также воинской части МЧС Казахстана, чтобы справиться с огнем, передает Sputnik Казахстан.

Пока борьба с огнем ведется безуспешно – огнеборцам мешают сильный порывистый ветер, горы и отсутствие подъездных путей к очагам пожара, подчеркнули в МЧС.

Напомним, в воскресенье в Карагандинской области Казахстана вспыхнула сухая трава, что привело к масштабному лесному пожару – огонь уже перекинулся на соседнюю Павлодарскую область и охватил часть территории Баянаульского национального природного парка. Пожар тушат 609 человек, 110 единиц техники, 5 беспилотных аппаратов ДЧС и местных властей Карагандинской и Павлодарской областей, ДЧС Астаны, военнослужащие МЧС, сотрудники Баянаульского национального парка, а также 4 воздушных судна "Казавиаспаса" и Министерства обороны.

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