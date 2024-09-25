Казахстанские спасатели тушат масштабный лесной пожар

Накануне в Карагандинской области вспыхнула сухая трава, что привело к масштабному лесному пожару – огонь уже перекинулся на соседнюю Павлодарскую область и бушует на территории Баянаульского национального природного парка.

Накануне, 6 октября, рядом с селом Коянды в Карагандинской области Казахстана загорелась сухая трава – огонь быстро распространился на площади свыше 3 тыс га, на тушение возгорания взялись пожарные лесного хозяйства, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) и волонтеры.

Сегодня при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель Хайрат Хали, четверо спасателей получили травмы – сейчас правоохранители уточняют подробности его гибели, передает "АиФ Казахстан".

Пожар уже перекинулся в соседнюю Павлодарскую область, где распространился на открытую территорию Баянаульского государственного национального природного парка. Сейчас на месте буйства огненной стихии работают вертолеты "Казавиаспаса", которые набирают воду для тушения из озера Шалкарколь.

Пожар тушат 609 человек, 110 единиц техники, 5 беспилотных аппаратов ДЧС и местных властей Карагандинской и Павлодарской областей, ДЧС Астаны, военнослужащие МЧС, сотрудники Баянаульского национального парка, а также 4 воздушных судна "Казавиаспаса" и Министерства обороны. Пока справиться с огнем не удается – мешают сильный ветер, горный рельеф и отсутствие подъездных дорог к очагам возгорания.