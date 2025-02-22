Вестник Кавказа

Армянских ветеранов войны ждут в России

Армянских ветеранов войны ждут в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Армении, смогут принять участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Российские власти планируют пригласить на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, ветеранов Великой Отечественной войны из Армении, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Мы делаем все, чтобы эту дату достойно отметили в Армении, и очень ценим то взаимодействие, которое есть между нами в отношении сохранения памяти о Великой Отечественной войне и о подвиге народов Советского Союза"

- Сергей Копыркин

У России очень насыщенный план проведения праздничных мероприятий, посвященных знаменательной дате, помимо парадов – главное, чтобы посетить их ветеранам той страшной войны позволило здоровье. Посольство РФ координирует все свои действия с армянской стороной, отметил дипломат, передает Sputnik Армения.

Масштабные мероприятия к столь важной памятной дате пройдут и в самой Армении – так, власти Еревана проведут уже ставшие традиционной акцию "Сад памяти", участники которой высадят деревья в память о советских людях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также жители армянской столицы пройдут с портретами своих героев в ходе шествия "Бессмертного полка".

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