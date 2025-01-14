Трамп рассказал, собирается ли в Москву на День Победы

У американского президента нет планов, связанных с визитом в Россию на День Победы. В Кремле также заявили, что пока визит Трампа на 9 мая не планируется.

Президент США Дональд Трамп разъяснил, что не собирается в российскую столицу на парад по случаю 80-летия Великой Победы.

Ранее информация о том, что Трамп может приехать в Москву на День Победы со ссылкой на неназванный источник появилась во французском издании Le Point. После этого журналисты задали американскому лидеру соответствующий вопрос.

"Нет, не собираюсь", - ответил Трамп.

Также информацию о возможном визите прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, визит президента США в Москву на 9 мая пока не планируется.

Напомним, в настоящее время российская и американская стороны ведут работу по подготовке ко встрече глав государств двух стран. Ожидается, что первая очная встреча Путина и Трампа в 2025 году пройдет на территории третьей страны.