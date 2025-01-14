Трамп рассказал, собирается ли в Москву на День Победы

Президент США Дональд Трамп разъяснил, что не собирается в российскую столицу на парад по случаю 80-летия Великой Победы.
Ранее информация о том, что Трамп может приехать в Москву на День Победы со ссылкой на неназванный источник появилась во французском издании Le Point. После этого журналисты задали американскому лидеру соответствующий вопрос.
"Нет, не собираюсь", - ответил Трамп.
Также информацию о возможном визите прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, визит президента США в Москву на 9 мая пока не планируется.
Напомним, в настоящее время российская и американская стороны ведут работу по подготовке ко встрече глав государств двух стран. Ожидается, что первая очная встреча Путина и Трампа в 2025 году пройдет на территории третьей страны.