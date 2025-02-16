Президент США оценил недавний разговор с Владимиром Путиным

Американский лидер Дональд Трамп назвал очень хорошей недавнюю беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Она состоялась в прошлую среду.
Новый президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным, оценку американского лидера передала пресс-служба Белого дома.
"У меня прошли очень хорошие переговоры с Путиным. И у меня были не такие уж хорошие переговоры с Украиной"
- Дональд Трамп
Напомним, что беседа двух президентов состоялась 12 февраля. Она продлилась более 1,5 часа. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, а также ряд других актуальных вопросов.