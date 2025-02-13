Вестник Кавказа

Россия и США договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа

Россия и США договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегации РФ и Америки в ходе состоявшихся накануне в Эр-Рияде переговоров достигли договоренности о немедленном старте подготовки к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе российско-американской встречи на высоком уровне, которая прошла накануне в Саудовской Аравии, была достигнута договоренность о буквально немедленном начале подготовки переговоров президентов двух стран, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что назвать сроки, в которые может пройти встреча глав государств, пока сложно, так как подготовка потребуется тщательная, и даже невозможно предположить, сколько времени на нее понадобится, дни или недели.

Однако Песков констатировал, что представители Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде накануне выразили политическую волю устроить переговоры в максимально сжатое время.

"Условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку"

– Песков

Представитель Кремля также заявил, что далеко не всем в мире будет по душе нормализация российско-американского диалога, и, скорее всего, они будут предпринимать меры, чтобы сорвать его. Поэтому Песков призвал оставаться начеку.

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