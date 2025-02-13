Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин

Владимир Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде. Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал недавние переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Он отметил, что положительно оценивает итоги прошедшей встречи.

Президент сообщил, что страны работают по экономическим и энергетическим вопросам, а также по космосу и другим направлениям. Путин добавил, что это обсуждалось в Эр-Рияде.

Далее глава государства заявил, что Москва сделала первый шаг для возобновления работы с США по разным направлениям, где присутствует взаимный интерес, включая Ближний Восток.

Путин подчеркнул, что в регионе есть множество вопросов, в решение которых вовлечены обе страны, несмотря на то, что первостепенное значение уделяется ситуации на Украине.

Говоря о переговорах по украинскому направлению, президент сказал, что Россия никогда не отказывалась от них, и готова сесть за стол переговоров по украинскому конфликту.

Помимо этого, руководитель РФ уточнил, что без повышения уровня доверия между Россией и США нельзя решить многие вопросы. Сюда президент отнес и конфликт на Украине.

Кроме того, Путин сообщил, что с удовольствием проведет переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Он добавил, что Трамп тоже хочет встретиться.

Глава государства сообщил, что желание провести такую встречу является обоюдным, но отметил, что переговоры нужно подготовить с тем, чтобы был результат.

При этом президент указал на то, что встреча должна быть подготовлена. Глава государства также пообещал проинформировать БРИКС об итогах недавних переговоров.

Российский лидер отметил, что страны объединения заинтересованы в урегулировании отношений России и Украины, а Москва относится к их инициативам уважительно.