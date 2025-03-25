Вестник Кавказа

Израиль приступил к операции в восточной части Газы

Израиль приступил к операции в восточной части Газы
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Армия Израиля начала наземную операцию на востоке Газы. Военные ликвидировали большое число объектов ХАМАС.

Израильская армия ЦАХАЛ объявила о начале боевых действий в районе Эш-Шуджаия, который находится в восточной части города Газа. Цель военных – расширение зоны безопасности.

Отмечается, что в рамках операции военные уничтожили большое число представителей ХАМАС, а также их объекты, включая командно-контрольный центр, в котором планировались атаки.

В Тель-Авиве заявили, что во время и до начала операции израильская армия разрешает эвакуацию мирных жителей из зоны военных действий по организованным маршрутам.

Кроме того, в ЦАХАЛ заверили, что военные продолжат свою боевую деятельность в секторе Газа с целью защиты граждан Израиля.

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