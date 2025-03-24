Вестник Кавказа

Израиль создает буферную зону в Газе

Олег Ульянов, Валентин Мельников
Израиль создает буферную зону в Газе
© Фото: Армия обороны Израиля
Войска ЦАХАЛ расширяют операцию в секторе Газа для контроля над большей территорией анклава, которую Тель-Авив намерен добавить в буферную зону.

Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что армия еврейского государства расширяют военную операцию в Газе для увеличения площади буферной зоны, передают израильские СМИ. 

"Министр обороны Исраэль Кац объявляет, что Израиль расширяет операции в Газе, заявляя, что войска продвинутся вперед для очищения территорий "от террористов и инфраструктуры и для захвата обширной территории, которая будет добавлена в зоны безопасности государства Израиль"

– Times of Israel 

Отметим, что военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия в анклаве 18 марта. Части израильской армии начали наступление на юге и в центре сектора Газа. Это стало ответом Тель-Авива на отказ ХАМАС принять предложенный план продолжения перемирия, предусматривающий полное освобождение заложников. 

Как сообщили арабские СМИ, жертвами ударов Израиля по анклаву стали более 20 человек утром в среду.

План Израиля по сектору Газа

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущей стратегии Израиля по стабилизации ситуации в секторе Газа.

"Основная задача, которую поставило перед собой правительство Израиля в вопросе возвращения заложников, – максимальное давление на ХАМАС. Дело в том, что ХАМАС продемонстрировал свою неуступчивость по всем вопросам, касающимся как заложников, так и будущего в секторе Газа. Он показывает эту неуступчивость не только в отношении Израиля, но и в отношении катарских, египетских и даже американских посредников", - прежде всего сказал он.

"Заметьте, что за последние две недели Израиль активно бомбит сектор Газа и уже ликвидировал десяток ведущих террористов ХАМАС, однако и в израильских, и в арабских, и в мировых СМИ повестка войны в секторе Газа ушла в раздел обычных происшествий. Мир перестал обращать на это внимания. Скорее всего это свидетельствует, что ХАМАС надоел всем на Ближнем Востоке, то есть в том числе и его спонсорам", - отметил Юрий Бочаров.

"Поэтому сейчас мы наблюдаем, как все заинтересованные стороны решили прикрыть глаза на то, что делает Израиль, и дать ему возможность зачистить сектор Газа окончательно, решив проблему ХАМАС, а значит, и проблему строительства завтрашнего дня в секторе Газа и в целом в Палестине", - подчеркнул политтехнолог.

Израиль намерен добиться такой организации жизни Палестины, чтобы она не представляла угрозы Еврейскому государству. "Израиль готов создать Арабское Палестинское государство, хотя пока большой вопрос, в каких рамках. Самое главное – это государство не будет содержать в повестке дня агрессии против Израиля. В программе ХАМАС записано уничтожение государства Израиль и создание на израильской территории от реки до моря арабского исламского государства – с этим Израиль и борется. Но Израиль заинтересован решить вопрос мирным путем", - указал Юрий Бочаров.

"Проблема в том, что сегодня у Израиля фактически нет партнеров для диалога о мире. Израиль рассматривает при поддержке США и периодической поддержке отдельных стран Ближнего Востока вопрос, как добиться мира. Один из вариантов – это частичное расселение сектора Газа. Именно частичное: даже если все страны мира возьмут себе понемножку переселенцев, никто не говорит о том, чтобы все 2 млн человек ушли из сектора Газа, никто не хочет его зачищать", - обратил внимание он.

"Израиль предлагает, чтобы в Газе остались арабы, которые захотят на этой земле построить процветающее, светское арабское государство, заинтересованное жить в мире с Израилем. На приближение ситуации к тому, чтобы вопрос бы глобально решен именно в таком виде, и направлена большая часть действий государства Израиль", - заключил политтехнолог.

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