Израиль начал наземную операцию на юге сектора Газа

Военные Израиля начали наступление в районе Рафаха. ЦАХАЛ планирует расширить зону безопасности в секторе Газа.

Израильская армия начала наступление в секторе Газа. Танки и пехота ЦАХАЛ продвигаются к Рафаху на юге анклава, сообщили в пресс.

"В последние несколько часов войска ЦАХАЛ начали проводить наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе"

– ЦАХАЛ

Сообщается, что целью военных Израиля является расширение зоны безопасности на юге Газы. ЦАХАЛ также выводит из строя инфраструктуру ХАМАС.

Напомним, что Тель-Авив ранее возобновил боевые действия в анклаве. В Израиле пошли на военные меры на фоне отказа ХАМАС от предложенного плана продления перемирия с освобождением всех заложников.