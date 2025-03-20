Вестник Кавказа

Израиль начал наземную операцию на юге сектора Газа

Израиль начал наземную операцию на юге сектора Газа
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Военные Израиля начали наступление в районе Рафаха. ЦАХАЛ планирует расширить зону безопасности в секторе Газа.

Израильская армия начала наступление в секторе Газа. Танки и пехота ЦАХАЛ продвигаются к Рафаху на юге анклава, сообщили в пресс. 

"В последние несколько часов войска ЦАХАЛ начали проводить наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе"

– ЦАХАЛ 

Сообщается, что целью военных Израиля является расширение зоны безопасности на юге Газы. ЦАХАЛ также выводит из строя инфраструктуру ХАМАС. 

Напомним, что Тель-Авив ранее возобновил боевые действия в анклаве. В Израиле пошли на военные меры на фоне отказа ХАМАС от предложенного плана продления перемирия с освобождением всех заложников.

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