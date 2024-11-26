Израиль обстрелял из пушек территорию Ливана

Артиллерия Израиля ударила по целям в районе трех ливанских поселений. Еврейские военные также используют беспилотники.

Израиль нанес артиллерийские удары по ряду приграничных поселений в Ливане, сообщают представители оборонного ведомства Ливана.

Сообщается, что под огнем израильских пушек оказались поселения Каакааия, Кфаркила и Яхмор.

Также отмечается, что ЦАХАЛ использует беспилотники для атак на цели. Израильский беспилотник нанес удар по транспортному средству на дороге Барашит - Бейт Яхун, передает РИА Новости.

Как сообщили в ЦАХАЛ, военные Ливана ранее открыли огонь по позициям Израиля.