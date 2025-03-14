Израиль готов решить военным путем ядерный вопрос Ирана

В Израиле не исключили решение ядерной программы Ирана военным путем. По словам израильского посла в РФ, страна готова к такому сценарию.

Израиль готов к военному решению вопроса иранской ядерной программы. Такое заявление сделал Александр Бен Цви, исполняющий обязанности израильского посла в Москве.

В интервью ТАСС дипломат отметил, что переговоры лидеров России и Соединенных Штатов дает надежду на то, что в этом направлении будут сделаны реальные действия.

"Надо не забывать, что действительно у России есть тесное сотрудничество с Ираном. Если Россия через это сотрудничество может повлиять, например, на остановку ядерной программы Ирана, то это действительно очень важный шаг"

– Бен Цви

Он обратил внимание на то, что Вашингтон будет предпринимать какие-то шаги в данном направлении.

"Если Иран на это согласится и перестанет каждый день угрожать стереть Израиль с лица земли, то, конечно, будут возможности для более мирного процесса. А если нет, то все опции открыты"

– израильский посол

Напомним, ранее сегодня глава МИД ИРИ сообщил, что они не намерены вступать с американцами в прямые переговоры.