Вестник Кавказа

Премьер Израиля обратился к народу Ирана

Биньямин Нетаньяху
© Фото: соцсети Биньямина Нетаньяху
Израильский премьер записал видеообращение к народу Ирана. В нем он поздравил граждан Исламской Республики с праздником Навруз.

Премьер-министр Израиля поздравил народ Ирана с праздником Новруз. В видеообращении, записанном специально по этому поводу, Биньямин Нетаньяху пожелал иранцам здоровья, счастья, процветания и свободы.

Он также рассчитывает, что этот год станет для Исламской Республики годом дружбы с теми, кто хочет ей добра, в том числе с Израилем.

"Пусть этот год станет годом..., когда риал обретет настоящую ценность..., годом... дружбы с теми, кто искренне желает вам добра, в том числе с моей страной – Израилем... Годом... свободы от угнетения, свободы от нужды, свободы жить, свободы выбирать"

– глава израильского правительства

По иранскому календарю отмечается начало нового 1404-го года.

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