Премьер Израиля обратился к народу Ирана

Израильский премьер записал видеообращение к народу Ирана. В нем он поздравил граждан Исламской Республики с праздником Навруз.
Премьер-министр Израиля поздравил народ Ирана с праздником Новруз. В видеообращении, записанном специально по этому поводу, Биньямин Нетаньяху пожелал иранцам здоровья, счастья, процветания и свободы.
Он также рассчитывает, что этот год станет для Исламской Республики годом дружбы с теми, кто хочет ей добра, в том числе с Израилем.
"Пусть этот год станет годом..., когда риал обретет настоящую ценность..., годом... дружбы с теми, кто искренне желает вам добра, в том числе с моей страной – Израилем... Годом... свободы от угнетения, свободы от нужды, свободы жить, свободы выбирать"
– глава израильского правительства
По иранскому календарю отмечается начало нового 1404-го года.