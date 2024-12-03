Вестник Кавказа

Израиль готов без применения силы решить вопрос ядерного вооружения Ирана

Гидеон Саар
© Фото: сайт МИД Израиля
В Израиле допускают, что смогут не дать Ирану обзавестись ядерным оружием, не используя при этом силовой метод. В еврейском государстве рассчитывают решить данный вопрос с помощью переговоров.

Израиль готов попробовать решить проблему ядерного вооружения Ирана с помощью переговоров. Об этом сообщил глава МИД еврейского государства.

"Я никогда не высказывался по поводу того, каким путем мы достигнем цели. Я не исключаю того факта, что задача может быть достигнута путем переговоров, если это возможно"

– Гидеон Саар

В то же время глава внешнеполитического ведомства уточнил, что пока не видят признаки готовности Ирана общаться на данную тему.

Он также выразил надежду на то, что ситуация вокруг разработки ядерного оружия в Исламской Республике разрешится во время президентства Трампа в США.

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