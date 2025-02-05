Вестник Кавказа

Иран пригрозил США и Израилю грандиозным строительством ядерных объектов

Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
Президент Ирана предостерег США и Израиль от ударов по ядерным объектом. Он пообещал, что в этом случае количество таких объектов в Исламской Республике будет увеличено в сотни раз.

Иран в сотни раз увеличит количество своих ядерных объектов, если Соединенные Штаты и Израиль решатся совершить атаку на них. Такое заявление сделал 13 февраля президент Исламской Республики, отправившийся в поездку в провинцию Бушер.

Масуд Пезешкиан подчеркнул, что можно ударить по зданиям, но нельзя добраться до "мозгов", которые занимаются их строительством.

"Они (США и Израиль - прим. Ред.) угрожают ударить по нашим ядерным центрам. <...> Пусть ударят по сотне центров, тысячи таких же будут построены вновь"

– глава государства

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