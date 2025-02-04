Резонансное заявление Трампа о ядерной сделке осудили в Иране

Постпред Ирана при ООН возмущен слова президента США о сделке с Исламской Республики. Он пообещал, что любой акт агрессии против страны не останется без ответа.
В Иране рассматривают недавние слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о ядерной сделке как угрозу. Об этом сказано в письме постпреда
Исламской Республики при ООН, направленном генсек всемирной организации.
"Совет Безопасности ООН не должен молчать перед лицом такой наглой риторики, поскольку нормализация ситуации с угрозой применения силы создает опасный прецедент и должна быть безоговорочно осуждена"
– Саид Ирвани
В письме подчеркивается, что любой акт агрессии против Ирана будет иметь серьезные последствия, за которые США предстоит нести полную ответственность.
Ранее глава американский президент сообщил, что предпочел бы договориться с Ираном по неядерной сделке, чем "разбомбить его".