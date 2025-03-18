Аэропорт Сухума готов к сертификации

Энерго-транспортное ведомство Абхазии отчиталось о выполнении всех проверок сухумского аэропорта на нормативы пассажирских авиаперевозок. По оценке министерства, аэропорт готов к полноценной работе с международными рейсами.

Как рассказали сегодня в Минэнерго Абхазии, специалисты ведомства реализовали весь комплекс технических мероприятий, необходимых для сертификации аэропорта Сухума, который в настоящее время готовится к запуску постоянного российско-абхазского авиасообщения.

"Данное событие является важным этапом в подготовке к возобновлению полноценной деятельности аэропорта и воздушного сообщения"

– Минэнерго Абхазии

В частности, были проверены обеспечение безопасности эксплуатации авиатехники в аэропорту и выполнение национальных и международных нормативов воздушных пассажироперевозок. Специалисты ведомства убедились, что полотно ВПП, освещение, навигационная аппаратура, диспетчерская и экстренные службы соответствуют требованиям.

В Минэнерго заключили, что вся инфраструктура сухумской воздушной гавани готова для приема и отправки международных рейсов.