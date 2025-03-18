Аэропорт Сухума готов к сертификации

Как рассказали сегодня в Минэнерго Абхазии, специалисты ведомства реализовали весь комплекс технических мероприятий, необходимых для сертификации аэропорта Сухума, который в настоящее время готовится к запуску постоянного российско-абхазского авиасообщения.
"Данное событие является важным этапом в подготовке к возобновлению полноценной деятельности аэропорта и воздушного сообщения"
– Минэнерго Абхазии
В частности, были проверены обеспечение безопасности эксплуатации авиатехники в аэропорту и выполнение национальных и международных нормативов воздушных пассажироперевозок. Специалисты ведомства убедились, что полотно ВПП, освещение, навигационная аппаратура, диспетчерская и экстренные службы соответствуют требованиям.
В Минэнерго заключили, что вся инфраструктура сухумской воздушной гавани готова для приема и отправки международных рейсов.