Вестник Кавказа

Запуску авиасообщения между Россией и Абхазией ничего не помешает – Сухум

Запуску авиасообщения между Россией и Абхазией ничего не помешает – Сухум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиасообщение между Россией и Абхазией будет обязательно налажено в скором времени, никаких препятствий для этого не предвидится, заявил и.о. главы Минтранса Абхазии.

Самолеты обязательно начнут летать в скором времени между Россией и Абхазией, заверил и.о. министра транспорта и энергетики республики Джансух Нанба.

По его словам, никаких существенных проблем, которые могли бы встать на пути запуска авиасообщения, которое запланировано на май, нет.

Политик добавил, что аэродромные объекты полностью реконструированы, процесс сертификации и получения необходимых разрешений выходит на финишную прямую.

Значение полноценного запуска Сухумского аэропорта для Абхазии оценил и.о. президент Бадра Гунба. По его словам, проектов такого масштаба республика не реализовала на протяжении последних 30-40 десятков лет.

Глава республики выразил благодарность всем, кто занимается реконструкцией воздушной гавани.

Директор аэропорта Сухума подчеркнул Евгений Баженов подчеркнул, что работы вышли в финальную стадию: предстоит запустить энергетическую часть, также в планах облет нового радиотехнического оборудования, передает Sputnik Абхазия.

"И в мае будем готовы принимать регулярные авиарейсы"

– Евгений Баженов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
805 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Перестрелка в Абхазии: ранены двое

Перестрелка в Абхазии: ранены двое

Камеры помогут сократить число ДТП в Абхазии

Камеры помогут сократить число ДТП в Абхазии

Аварию на электросетях в Абхазии не могут устранить из-за грозы

Аварию на электросетях в Абхазии не могут устранить из-за грозы

Мужчину ранили в ногу в Гагре

Мужчину ранили в ногу в Гагре

&quot;Ласточки&quot; из Сочи в Сухум могут ускориться

"Ласточки" из Сочи в Сухум могут ускориться

О качестве воды рассказали власти района Абхазии

О качестве воды рассказали власти района Абхазии

Первая российская &quot;Ласточка&quot; добралась до Сухума

Первая российская "Ласточка" добралась до Сухума

Из Сириуса в Сухум начнут ходить электрички

Из Сириуса в Сухум начнут ходить электрички

Столица Абхазии приняла фестиваль ремесел

Столица Абхазии приняла фестиваль ремесел

Древний Себастополис: почему важен, где находится, почему так называется?

Древний Себастополис: почему важен, где находится, почему так называется?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы