Запуску авиасообщения между Россией и Абхазией ничего не помешает – Сухум

Авиасообщение между Россией и Абхазией будет обязательно налажено в скором времени, никаких препятствий для этого не предвидится, заявил и.о. главы Минтранса Абхазии.

Самолеты обязательно начнут летать в скором времени между Россией и Абхазией, заверил и.о. министра транспорта и энергетики республики Джансух Нанба.

По его словам, никаких существенных проблем, которые могли бы встать на пути запуска авиасообщения, которое запланировано на май, нет.

Политик добавил, что аэродромные объекты полностью реконструированы, процесс сертификации и получения необходимых разрешений выходит на финишную прямую.

Значение полноценного запуска Сухумского аэропорта для Абхазии оценил и.о. президент Бадра Гунба. По его словам, проектов такого масштаба республика не реализовала на протяжении последних 30-40 десятков лет.

Глава республики выразил благодарность всем, кто занимается реконструкцией воздушной гавани.

Директор аэропорта Сухума подчеркнул Евгений Баженов подчеркнул, что работы вышли в финальную стадию: предстоит запустить энергетическую часть, также в планах облет нового радиотехнического оборудования, передает Sputnik Абхазия.

"И в мае будем готовы принимать регулярные авиарейсы"

– Евгений Баженов