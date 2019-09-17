Вестник Кавказа

Еще одна европейская страна запросила газ из Азербайджана

Еще одна европейская страна запросила газ из Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Молдове заявили о заинтересованности в поставках газа из Азербайджана. Там добавили, что импорт позволит стране обеспечить энергетические потребности.

Руководитель молдавского министерства энергетики Дорин Жунгиету сообщил о заинтересованности его страны в импорте азербайджанского газа.

Министр отметил, что благодаря диверсификации источников снабжения, в том числе поставкам азербайджанского газа, Молдавия сможет обеспечить свои энергетические потребности.

Жунгиету подчеркнул, что Молдавия является первой страной, которая коммерчески эксплуатирует газовый интерконнектор "Греция – Болгария".

Кроме того, он заявил, что природный газ продолжает играть ключевую роль в энергетической структуре Молдавии, а ее энергобезопасность остается главным приоритетом для страны.

"Вместе мы сможем преодолевать трудности, создавать новые возможности и обеспечивать более безопасное и процветающее энергетическое будущее для всех нас"

- Дорин Жунгиету

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