Еще одна европейская страна запросила газ из Азербайджана

Руководитель молдавского министерства энергетики Дорин Жунгиету сообщил о заинтересованности его страны в импорте азербайджанского газа.
Министр отметил, что благодаря диверсификации источников снабжения, в том числе поставкам азербайджанского газа, Молдавия сможет обеспечить свои энергетические потребности.
Жунгиету подчеркнул, что Молдавия является первой страной, которая коммерчески эксплуатирует газовый интерконнектор "Греция – Болгария".
Кроме того, он заявил, что природный газ продолжает играть ключевую роль в энергетической структуре Молдавии, а ее энергобезопасность остается главным приоритетом для страны.
"Вместе мы сможем преодолевать трудности, создавать новые возможности и обеспечивать более безопасное и процветающее энергетическое будущее для всех нас"
- Дорин Жунгиету