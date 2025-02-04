На Россию пришлось почти 50% денежных переводов в Азербайджан

Денежные переводы в Азербайджан из-за рубежа в 2024 году составили более $1 млрд. Почти половина из суммы пришлась на Россию.

Чуть более $1 млрд было переведено в Азербайджан из других государств в 2024 году, приводит данные республиканский Центральный банк.

Лидером по денежным переводам является Россия, на которую из общей суммы пришлась почти половина - $497 млн. В тройку еще вошли Турция ($176 млн) и США ($65 млн).

Помимо этих стран, в списке лидеров оказались Грузия, откуда в Азербайджан поступило $35 млн, а также Великобритания с показателем $34 млн.

Стоит добавить, что в прошлом году за рубеж из Азербайджана было отправлено $527 млн. В Россию за указанный период перевели $58 млн, что является третьим показателем.

Выше России, по данным азербайджанского Центробанка, по переводам находятся Турция ($150 млн) и США ($60 млн). В пятерку вошли Грузия ($45 млн) и Великобритания ($28 млн).