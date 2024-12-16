Вестник Кавказа

Назван объем денежных переводов из России в Армению

Назван объем денежных переводов из России в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За прошлый год в Армению перевели более $5,5 млрд. Россия оказалась лидером по переводам в республику.

Россия остается лидером по объему денежных переводов в Армению. За прошлый год из РФ в республику Южного Кавказа отправили суммарно более $3,82 млрд. 

Сообщается, что приток средств в страну вырос на 2,5% за прошлый год по сравнению с 2023 годом. Всего в страну поступило более $5,8 млрд. 

На втором месте после РФ по объему переводов в Армению – США. Из США в республику граждане направили почти $700 млн. 

Также возрос отток финансов за границу. За прошлый год из Армении отправили $4,33 млрд ( в 2023 году показатель составил чуть более $4 млрд).  Больше всего денег перевели в ОАЭ и Россию.

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