Назван объем денежных переводов из России в Армению

За прошлый год в Армению перевели более $5,5 млрд. Россия оказалась лидером по переводам в республику.

Россия остается лидером по объему денежных переводов в Армению. За прошлый год из РФ в республику Южного Кавказа отправили суммарно более $3,82 млрд.

Сообщается, что приток средств в страну вырос на 2,5% за прошлый год по сравнению с 2023 годом. Всего в страну поступило более $5,8 млрд.

На втором месте после РФ по объему переводов в Армению – США. Из США в республику граждане направили почти $700 млн.

Также возрос отток финансов за границу. За прошлый год из Армении отправили $4,33 млрд ( в 2023 году показатель составил чуть более $4 млрд). Больше всего денег перевели в ОАЭ и Россию.