Денежные онлайн переводы по номеру карты в Армению запустили в ВТБ

Банк ВТБ запустил переводы в Армению по номеру карты. В банке заявили, что деньги поступают сразу в драмах. Комиссия за перевод составляет 0,5%.

Российский банк ВТБ объявил на своем сайте о запуске денежных онлайн-переводов по номеру карты на все платежные системы, которые функционируют в Армении.

В компании заявили, что средства на карту получателя поступают сразу в армянской валюте – драмах. Комиссия за один перевод составит 0,55 – минимум 50 рублей.

При этом в ВТБ отметили, что за одну операцию можно перевести от 100 до 100 тыс рублей. Услуга доступна пользователям в интернет-банке и в приложении «ВТБ Онлайн».