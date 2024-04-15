Вестник Кавказа

Больше всего денег в Азербайджан переводят из России

Больше всего денег в Азербайджан переводят из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия остается лидером по сумме денежных переводов в Азербайджан по итогам 9 месяцев текущего 2024 года – за это время из РФ перевели в АР свыше 410 миллионов долларов, сообщили в ЦБА.

Россия с большим отрывом заняла место лидера по числу и общей сумме денег, переведенных в Азербайджан по итогам января-сентября текущего 2024 года, заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

"По итогам января-сентября 2024 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - $410,718 млн, Турция - $130,332 млн, США - $47,981 млн, Грузия - $26,574 млн, Великобритания - $25,52 млн"

- Самир Насиров

В целом по итогам первого полугодия текущего года объем денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа уменьшился на 33,75% и составил $848,506 млн, передает Trend.

Также значительным был спад объема переводов и в минувшем году – он рухнул на 54,3% - до $1,665 млрд, добавил чиновник.

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