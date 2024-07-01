В Иране предотвратили теракты перед выборами президента

Накануне второго тура выборов главы Ирана местные силовики обезвредили группу террористов.
«Вечером накануне выборов была задержана группа из восьми террористов, у них было обнаружено большое количество оружия и взрывчатки. Сотрудники правоохранительных органов благодаря своей бдительности задержали террористов еще до того, как были предприняты какие-либо действия»
– глава избирательного штаба юго-восточной провинции Систан и Белуджистан Реза Шарифи.
Отмечается, что злоумышленники получали инструкции из-за рубежа. Планировались взрывы в разных частях провинции. Далее Шарифи отметил, что благодаря профессионализму правоохранителей трагедии удалось избежать, и день выборов прошел без происшествий.
Напомним, что в ходе прошедших накануне выборов главы государства победу одержал реформист Масуд Пезешкиан, заручившийся поддержкой 53,6% избирателей.