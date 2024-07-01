Вестник Кавказа

В Иране предотвратили теракты перед выборами президента

В Иране предотвратили теракты перед выборами президента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группировку из 8 террористов, готовивших взрывы в день второго тура выборов в Иране, задержали местные правоохранители. Известно, что злоумышленники получали инструкции из-за рубежа

Накануне второго тура выборов главы Ирана местные силовики обезвредили группу террористов.

«Вечером накануне выборов была задержана группа из восьми террористов, у них было обнаружено большое количество оружия и взрывчатки. Сотрудники правоохранительных органов благодаря своей бдительности задержали террористов еще до того, как были предприняты какие-либо действия»

– глава избирательного штаба юго-восточной провинции Систан и Белуджистан Реза Шарифи.

Отмечается, что злоумышленники получали инструкции из-за рубежа. Планировались взрывы в разных частях провинции. Далее Шарифи отметил, что благодаря профессионализму правоохранителей трагедии удалось избежать, и день выборов прошел без происшествий.

Напомним, что в ходе прошедших накануне выборов главы государства победу одержал реформист Масуд Пезешкиан, заручившийся поддержкой 53,6% избирателей.

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