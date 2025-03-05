Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял главу турецкого Минэнерго

Ильхам Алиев принял главу турецкого Минэнерго
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев провел переговоры с Алпарсланом Байрактаром. Глава Минэнерго Турции участвует в заседаниях в рамках Консультативного совета.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился в Баку с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, пишет пресс-служба главы государства.

Руководитель турецкого Минэнерго находится с визитом в Азербайджане, где участвует в 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Кроме того, Байрактар принимает участие в третьем министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, заявили в пресс-службе президента АР.

Напомним, оба мероприятия проходят сегодня во дворце "Гюлистан" в Баку. В ходе заседаний состоится подписание ряда документов, а по их итогам запланирована пресс-конференция.

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