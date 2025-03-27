Азербайджан в 1,5 раза увеличил торговлю с Китаем

Азербайджанская таможенная статистика показывает значительный рост торговли с КНР – в начале года она увеличилась более чем на 50%, причем растут как экспорт, так и импорт. В целом, республика сохраняет положительное сальдо во внешнеторговом балансе.

Согласно статистике Госкомстата Азербайджанской Республики, азербайджано-китайский товарооборот в первые два месяца текущего года превысил $745 млн, что на 54% больше, чем в январе-феврале 2024 года.

Основную долю товарооборота составляет китайский экспорт в Азербайджан: свыше $734 млн, и именно он вырос в полтора раза за год. Азербайджанский экспорт в Китай вырос еще значительнее в процентах – на 430% - а в абсолютных цифрах он составил $10,9 млн.

В целом, торговля с КНР занимает долю в 8,37% азербайджанского товарооборота (четвертое место среди торговых партнеров Азербайджана).

Напомним, что у Азербайджана сохраняется положительное сальдо во внешней торговле: за первый два месяца этого года он экспортировал свои товары на $4,8 млрд и импортировал иностранную продукцию на $4,1 млрд. При этом импорт значительно вырос – на $1,7 млрд, а экспорт немного сократился – на $13 млн.