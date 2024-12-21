Вестник Кавказа

Россия – главный торговый партнер Азербайджана в ЕАЭС

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан в 2024 году увеличил товарооборот со странами ЕАЭС. Основным торговым партнером Азербайджана является Россия.

По итогам 2024 года Азербайджан нарастил товарооборот со странами Евразийского экономического союза на более чем 14%, приводит данные Госкомтаможни Азербайджана.

Ключевым партнером республики в ЕАЭС в прошлом году стала Россия. Товарооборот между двумя государствами увеличился более чем на 10% - до $4,7 млрд.

Помимо этого, в 2024 году товарооборот Азербайджана и Беларуси составил $506 млн, с Казахстаном - $470 млн, а с Кыргызстаном - $40 млн.

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