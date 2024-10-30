Россия и Азербайджан будут развивать грузоперевозки по коридору "Север-Юг"

Власти России и Азербайджана сегодня подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных железнодорожных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Делегация министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана во главе с министром Рашадом Набиевым сегодня в рамках визита в Россию встретилась с заместителем председателя правительства России Виталием Савельевым и министром транспорта РФ Романом Старовойтом: стороны обсудили вопросы развития международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Представители транспортных ведомств двух стран после обсуждений подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузовых перевозок по МТК.

"Сегодняшнее соглашение является историческим и основополагающим для развития всего коридора "Север-Юг". Наши инфраструктурные проекты нацелены на то, чтобы мы реально могли провозить не менее 15 млн т, и грузоотправители заинтересованы в этом коридоре. В целом, железная дорога до порта Бендер-Аббас создаст экономические условия для интенсивного развития всего коридора"

- Виталий Савельев

Документ определяет основные вопросы сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок, в том числе - повышение эффективности транспортных связей и повышение потенциала западного маршрута МТК через Азербайджан, сообщает сайт российского ведомства.

Соглашение не только позволит существенно облегчить процедуры пересечения границы для грузов, но и послужит стимулом роста объема грузоперевозок железнодорожным транспортом и обеспечит баланс между темпами роста перевозок и развитием железнодорожной инфраструктуры двух стран, говорится в информации ведомства.

Рост грузоперевозок железнодорожным транспортом между Росией и Азербайджаном вот уже второй год демонстрирует уверенный рост – также выросли и пассажирские перевозки, это касается и автомобильных грузоперевозок, отметили в Минтрансе РФ.

Напомним, ранее Кабмин РФ одобрил проект российско-азербайджанского соглашения о совместном развитии транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг", соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин. Как следует из документа, Москва и Баку наладят свободное перемещение грузов по территориям двух стран в ходе транзитных перевозок, опираясь на его требования и свои законы. Что касается таможенного контроля, то правила, по которым он будет осуществляться, будут основаны также и на международных договорах.

В соглашении также определяется ежегодный объем грузов, который обязательно должен быть перевезен из России в Азербайджан: с 2028 года минимальный показатель будет равняться 5 млн т, а затем увеличится до 15 млн т.