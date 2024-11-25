Вестник Кавказа

Соглашение России и Азербайджана по коридору Север-Юг одобрил Кабмин РФ

Вагон с минеральными удобрениями
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением одобрил соглашение с Азербайджаном о развитии перевозок грузов по МТК Север-Юг. В нем определены в том числе объемы таких перевозок.

Кабмин РФ одобрило проект российско-азербайджанского соглашения о совместном развитии транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору Север-Юг, соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

В документе определяется цель, которую преследует соглашение: это наращивание эффективности транспортных коммуникаций. Кроме того, стороны рассчитывают также увеличить потенциал западного маршрута МТК Север-Юг.

Из соглашения следует, что Москва и Баку наладят свободное перемещение грузов по территориям РФ и АР в ходе транзитных перевозок, опираясь на требования данного документа и свои законы. Что касается таможенного контроля, то правила, по которым он будет осуществляться, будут основаны также и на международных договорах.

В соглашении также определяется ежегодный объем грузов, который обязательно должен быть перевезен из России в Азербайджан после того, как будут обновлены железнодорожные пути. С 2028 года минимальный показатель будет равняться 5 млн т, а затем увеличится до 15 млн т.

Документ описывает и ситуации, в которых стороны не сумеют выполнить обязательства. Так, если РФ не перевезла заявленное количество грузов, то "Азербайджанские железные дороги" получат компенсацию от РЖД. А если азербайджанская сторона не будет принимать груз в соответствующем объеме, то она сделает выплату РЖД.

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