Путин назначил спецпредставителя по развитию МТК Север-Юг

Президент России сегодня назначил своего специального представителя по развитию международного транспортного коридора Север - Юг. Этот пост, следует из указа главы государства, занял вице-премьер Виталий Савельев.
Российский президент назначил своего спецпредставителя по развитию международного транспортного коридора Север - Юг. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Из него следует, что данный пост занял заместитель председателя правительства Виталий Савельев.
"Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север - Юг"
– документ
Указ был подписан сегодня. Он вступает в силу со дня подписания.
Напомним, Виталий Савельев занимает пост вице-премьера с 14 мая текущего года. Ранее на протяжении 3,5 лет он возглавлял Минтранс РФ.