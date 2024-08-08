Вестник Кавказа

Россия вводит электронную очередь грузовиков на границе с Азербайджаном

Россия вводит электронную очередь грузовиков на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пропускная способность большегрузов на границе России и Азербайджана существенно вырастет после введения электронной очереди на базе государственной информационной системы электронных перевозочных документов.

Уже через 15 дней на границе России и Азербайджана в пункте пропуска "Тагиркент-Казмаляр" с введением электронной очереди для большегрузов существенно ускорится пересечение таможни, сообщил Минтранс РФ.

"С 25 декабря в автомобильном пункте пропуска "Тагиркент-Казмаляр" на границе с Азербайджаном заработает электронная очередь для грузовых машин"

- Минтранс России

Электронная очередь будет функционировать на базе государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), для ее резервирования нужно будет лишь подтвержденная учетная запись на "Госуслугах" и авторизация на портале ГИС ЭПД, передает Sputnik Азербайджан.

Сервис уже подтвердил свою эффективность – с сентября минувшего 2023 года на аналогичных пунктах на границах с Китаем, Казахстаном и Литвой было зарегистрировано более 39 тыс транспортных средств, которые успешно пересекли их, сообщили в министерстве.

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