Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия – надежные партнеры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью гендиректору международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву рассказал об отношениях Баку и Москвы, роли Азербайджана в мире и проблеме западных азербайджанцев.

Ильхам Алиев заявил, что сегодня Россия и Азербайджан – два надежных партнера, и сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет:

В трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали и понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, так будет и впредь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам президента Азербайджана, две страны продолжают активно находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия.

При этом он отметил ,что в силу особенностей внешней политики Азербайджан и на Западе, и на Востоке воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок:

И в силу того, что это единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции – члена НАТО. Второй такой страны в мире нет

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что Азербайджан и Турция ежегодно проводят более 10 совместных учений – половина в Азербайджане, половина в Турции, и добились высокой степени эффективности военных операций, что стало важным фактором стабильности на Кавказе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодняшний мир и то, как развиваются события, еще раз доказывают то, что мир кардинально изменился, и те реалии, которые были созданы, и те правила игры, которые были определены по итогам Второй мировой войны, сегодня уже не функционируют, и даже глобальные акторы это и не скрывают

- президент Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Касаясь вопроса западных азербайджанцев (общины выходцев из Армении, которые были депортированы оттуда в конце 1980-х – начале 1990-х годов, насчитывающей порядка 300 тысяч человек), Ильхам Алиев рассказал, что они официально обратились к руководству Армении с тем, чтобы и для них были созданы такие условия для возвращения и реинтеграции:

То, что они были депортированы оттуда в начале 1990-х годов, не говорит о том, что у них нет прав вернуться. Мы до сих пор не получили ответа от руководства Армении, как они видят процесс реинтеграции азербайджанцев на их исторические земли.

Также Ильхам Алиев заметил, что оружие, поставляемое Еревану правительством Франции, представляет практическую угрозу для Азербайджана.