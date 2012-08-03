Азербайджану не нужны иностранные военные базы - президент

У Азербайджана нет необходимости в создании на его территории иностранных военных баз, в том числе и турецких, заявил в интервью Дмитрию Киселеву президент страны Ильхам Алиев.

Сообщения СМИ о турецкой военной базе в Азербайджане – не что иное, как политические спекуляции, у страны нет необходимости в таких структурах, заявил в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, в которой четко говорится о взаимной военной помощи в случае угрозы или агрессии, напомнил он, передает РИА Новости.

"Это обязательство и Азербайджана, и Турции прийти на помощь в случае, если та или другая страна столкнется с внешней угрозой, внешней агрессией. Поэтому этот пункт декларации, по существу, делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории"

- Ильхам Алиев

Что касается сообщений ряда СМИ о планах создания турецкой военной базы в Азербайджане, это не что иное, как политические спекуляции – она просто не нужна. К тому же сегодня такую базу, даже если она будет создана, скрыть практически невозможно, добавил азербайджанский лидер.