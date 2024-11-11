Вестник Кавказа

Азербайджан и Турция активизируют совместные военные учения

Азербайджан и Турция активизируют совместные военные учения
В Азербайджан прибыла турецкая делегация во главе с начальником ГРУ ВС. В ходе визита она провела встречи с министром обороны АР и его заместителем.

В Баку 3 декабря состоялась встреча главы Минобороны Азербайджана Закира Гасанова и делегации Турции, возглавляемой начальником Главного разведывательного управления Вооруженных сил Яшаром Кадыоглу. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского ведомства.

На встрече обсуждались перспективы развития военного взаимодействия и региональная безопасность.

"Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя братскими странами успешно развивается, равно как сотрудничество в других областях. Особо отмечалась значимость мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня"

– Минобороны АР

Кроме того, он поведал о реформах в области армейского строительства, проводимых в республике после победы в 44-дневной Отечественной войне.

В свою очередь, Кадыоглу обратил внимание на то, что стратегическое союзничество между странами основано на дружеских и братских отношениях. Было подчеркнуто, что проводимые совместные учения важны с точки зрения взаимного обмена опытом.

Помимо этого, турецкая делегация провела встречу с первым замглавы Минобороны.

"На встрече, состоявшейся в Генштабе, была отмечена необходимость проведения подобных встреч в целях дальнейшего расширения военного сотрудничества между двумя странами. Была также подчеркнута значимость повышения интенсивности совместных учений с целью дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих обеих братских стран"

– азербайджанское оборонное ведомство

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1155 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан, Турция и Грузия обсудят будущее региона в Анкаре

Азербайджан, Турция и Грузия обсудят будущее региона в Анкаре

Пашинян сравнил термины «Западная Армения» и «Западный Азербайджан» и рассказал о вреде «суперспонсоров»

Пашинян сравнил термины «Западная Армения» и «Западный Азербайджан» и рассказал о вреде «суперспонсоров»

Азербайджан и Турция обсудили поставки «зеленой» энергии

Азербайджан и Турция обсудили поставки «зеленой» энергии

Азербайджан и Турция обсудили региональную торговлю

Азербайджан и Турция обсудили региональную торговлю

Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

Газопровод Игдыр-Нахчыван откроют в ближайшие недели

Газопровод Игдыр-Нахчыван откроют в ближайшие недели

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях COP29

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях COP29

Эрдоган прибыл на COP29

Эрдоган прибыл на COP29

На COP29 заработал павильон Турции

На COP29 заработал павильон Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы