Азербайджан и Турция активизируют совместные военные учения

В Азербайджан прибыла турецкая делегация во главе с начальником ГРУ ВС. В ходе визита она провела встречи с министром обороны АР и его заместителем.

В Баку 3 декабря состоялась встреча главы Минобороны Азербайджана Закира Гасанова и делегации Турции, возглавляемой начальником Главного разведывательного управления Вооруженных сил Яшаром Кадыоглу. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского ведомства.

На встрече обсуждались перспективы развития военного взаимодействия и региональная безопасность.

"Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя братскими странами успешно развивается, равно как сотрудничество в других областях. Особо отмечалась значимость мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня"

– Минобороны АР

Кроме того, он поведал о реформах в области армейского строительства, проводимых в республике после победы в 44-дневной Отечественной войне.

В свою очередь, Кадыоглу обратил внимание на то, что стратегическое союзничество между странами основано на дружеских и братских отношениях. Было подчеркнуто, что проводимые совместные учения важны с точки зрения взаимного обмена опытом.

Помимо этого, турецкая делегация провела встречу с первым замглавы Минобороны.

"На встрече, состоявшейся в Генштабе, была отмечена необходимость проведения подобных встреч в целях дальнейшего расширения военного сотрудничества между двумя странами. Была также подчеркнута значимость повышения интенсивности совместных учений с целью дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих обеих братских стран"

– азербайджанское оборонное ведомство