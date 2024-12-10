Ильхам Алиев: вооружение Армении нужно остановить

Запад продолжает вооружать Армению, Франция снабжает страну наступательным оружием, призывы Азербайджана оставить этот процесс не были услышаны, рассказал Ильхам Алиев.

В Армению продолжает поступать оружие от западных стран, Франция и США не слышат призывов Азербайджана остановить вооружение Армении, поделился президент АР Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.

Запад снабжает Армению оружием и это представляет угрозу для Азербайджана.

"То оружие, которое правительство (президента Франции Эмманюэля) Макрона поставляет Армении - это наступательное оружие, смертоносное оружие, которое представляет практическую угрозу Азербайджану"

– Ильхам Алиев

Протяженность границы Азербайджана и Армении составляет более 1 тыс км, в приграничной зоне находятся многие населенные пункты, в большую часть этих населенных пунктов сегодня возвращаются бывшие беженцы, поэтому Азербайджан не может быть сторонники наблюдателями этого процесса вооружения.

"Неоднократно мы доводили до Армении и ее покровителей, Госдепартамента США, что это должно быть прекращено. Но к сожалению мы не были услышаны. Процесс вооружения Армении идет семимильными шагами"

– Ильхам Алиев

Тем не менее, отметил, азербайджанский лидер, Армения не выдержит гонку вооружения с Азербайджаном. "Несмотря на то, что большую часть вооружения с Запада они получают бесплатно или в кредит, который естественно потом будет списан. Но даже в этом случае они гонку вооружения с нами не выдержат", - добавил он.

В Армении не должны забывать результатов Второй Карабахской войны и контртеррористической операции сентября 2023 года. И должны понимать, что западные покровители не окажут им помощь "на земле".

"Они должны понимать, что несмотря на максимальную поддержку режима Макрона, а также Госпеда США, здесь «на земле», если они задумают очередную провокацию против нас, им никто не поможет"

– Ильхам Алиев