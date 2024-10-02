Баку потребовал прекратить наблюдение ЕС за армяно-азербайджанской границей

Ситуация на армяно-азербайджанской границе такова, что на данный момент отпала всякая необходимость в работе на ней миссии Евросоюза, заявил сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Азербайджан не считает необходимым участие третьих сторон в процессе делимитации, который осуществляется в атмосфере взаимопонимания и мира, заявил сегодня помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы не видим необходимости в размещении миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе. Деятельность этой миссии должна быть завершена. Ее размещение было согласовано в Праге с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Первоначально предполагалось, что миссия будет краткосрочной. Однако на данный момент мы наблюдаем ее трансформацию в постоянную структуру с расширением состава и зоны действия мандата"

- Хикмет Гаджиев

Также Азербайджан не видит необходимости в привлечении третьих сторон к делимитации границы с Арменией.

"Мы не рассматриваем миссию Евросоюза как фактор, способствующий укреплению мира в регионе. Напротив, ее присутствие вызывает обеспокоенность"

- Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана порекомендовал Евросоюзу обратить внимание на другое нарушение международного права, которое совершает Франция, участвуя в программе милитаризации Армении.

"У Армении есть смертоносное оружие, переданное Францией. Франция является одной из основных сил, стоящих за милитаризацией армянской стороны. Армения - оккупант и агрессор. Поэтому ее милитаризация является вопросом ответственности. В международной практике существует опыт применения определенных ограничений на планы по военному строительству таких стран"

- Хикмет Гаджиев

Что касается мирного договора между Азербайджаном и Арменией, между ними еще существуют определенные открытые спорные вопросы, которые рассматриваются в рабочем порядке и носят рутинный характер, также не требующий чьего-либо вмешательства.

"Азербайджанская Республика полностью обеспечила свою территориальную целостность и суверенитет. Вооруженные оккупационные силы Армении также были выведены с территории Азербайджанской Республики. Подобные проблемы - это процесс, который уже происходит на рабочем, рутинном уровне. Между двумя странами больше нет фактора войны, и армянские войска выведены с наших территорий. Между двумя странами есть определенные открытые спорные вопросы, которые также рассматриваются в рабочем порядке"

- Хикмет Гаджиев

Враждебное присутствие ЕС на Южном Кавказе

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Евросоюз, упорствуя в сохранении "наблюдательной миссии" на условной армяно-азербайджанской границе, ведет себя недружественно по отношению к Баку.

"Неоднократно европейская сторона заявляла, что мониторинг на границе с армянской стороны служит гарантией того, что на условной границе не возникает напряжения. Но это же прямое обвинение в адрес Азербайджана – подобными словами Брюссель утверждает, что если не будет европейских наблюдателей, Баку якобы воспользуется моментом, чтобы начать какую-то агрессию против Армении. Это абсолютно безосновательные и бездоказательные обвинения, поэтому пребывание европейцев на условной границе – это от начала до конца недружественный по отношению к Азербайджану акт", - подчеркнул он.

На юридическом уровне наблюдение европейцев с территории чужого государства за территорией другого чужого государства – это правонарушение. "Любой мониторинг такого рода должен быть одобрен обеими сторонами, в данном случае Арменией и Азербайджаном. Одним из основных источников международного права является внутреннее право государств, и европейская миссия нарушает азербайджанское законодательство. Наблюдение за чужой собственностью – это преступление. Как следствие, это можно перенести в рамки международного права: любое такое действие третьей стороны, не связанное с защитой границы соседнего государства, является нарушением территориальной целостности", - пояснил Ровшан Ибрагимов.

"В этом смысле Азербайджан вполне естественно недоволен пребыванием миссии ЕС на условной армяно-азербайджанской границе. Кроме того, оно формирует нездоровые отношения между ЕС и Азербайджаном. Как следствие, Азербайджан уже отказался от роли посредника ЕС в армяно-азербайджанском урегулировании. Особую активность проявляет Франция, которая в открытую поддерживает агрессивную форму действий Армении и даже ведет себя более жестко в отношении Азербайджана, чем нынешние армянские власти", - обратил внимание политолог.

Эксперт добавил, что армяно-азербайджанская граница является лишь поводом для размещения агентов Евросоюза в Армении. "Им интересна иранская граница Армении. Важно понимать, что здесь действует не столько Евросоюз, сколько отдельные государства, имеющие собственные интересы в регионе. Франция и некоторые другие европейские государства хотят закрепиться на Южном Кавказе. "Наблюдательная миссия" не просто занимается мониторингом на границе – не секрет, что среди наблюдателей есть бывшие жандармы, полицейские, вполне возможно, представители спецорганов. Они собирают в регионе информацию, важную для своих стран. И это не может устраивать Азербайджан", - заключил Ровшан Ибрагимов.